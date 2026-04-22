"Sabah" Azərbaycan Basketbol Liqasının yarımfinal mərhələsinə qələbə ilə başlayıb
- 22 aprel, 2026
- 20:54
Azərbaycan Basketbol Liqasında yarımfinal mərhələsinə start verilib.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə "Gəncə" ilə qarşılaşan "Sabah" qələbə qazanıb.
Bakı İdman Sarayında baş tutan matç "bayquşlar"ın 96:67 hesablı üstünlüyü ilə bitib.
Qeyd edək ki, yarımfinal mərhələsinin digər görüşündə sabah "Abşeron Lions" və "Neftçi" komandaları münasibətləri aydınlaşdıracaqlar. İki qələbəyə çatan tərəf finala yüksələcək.
