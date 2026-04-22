    "Sabah" Azərbaycan Basketbol Liqasının yarımfinal mərhələsinə qələbə ilə başlayıb

    • 22 aprel, 2026
    • 20:54
    Sabah Azərbaycan Basketbol Liqasının yarımfinal mərhələsinə qələbə ilə başlayıb

    Azərbaycan Basketbol Liqasında yarımfinal mərhələsinə start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə "Gəncə" ilə qarşılaşan "Sabah" qələbə qazanıb.

    Bakı İdman Sarayında baş tutan matç "bayquşlar"ın 96:67 hesablı üstünlüyü ilə bitib.

    Qeyd edək ki, yarımfinal mərhələsinin digər görüşündə sabah "Abşeron Lions" və "Neftçi" komandaları münasibətləri aydınlaşdıracaqlar. İki qələbəyə çatan tərəf finala yüksələcək.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Sabah BK Gəncə BK Abşeron Lions BK Neftçi BK Bakı İdman Sarayı

