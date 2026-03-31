    Rimas Kurtinaytis: Qrupda birinciliyi öncədən təmin etsək də, oyuna maksimum köklənmişdik

    "Sabah" Azərbaycan Basketbol Liqasının A qrupunda birinciliyi vaxtından əvvəl təmin etməsinə baxmayaraq, sonuncu – XX turda "Abşeron Lions"la matça ciddi hazırlaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "bayquşlar"ın baş məşqçisi Rimas Kurtinaytis sözügedən oyundan sonra klubun mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.

    O qalib gəldikləri görüşü dəyərləndirib:

    "Qrupda birinciliyi daha öncədən təmin etsək də, oyuna maksimum köklənmişdik. Çünki mən həm oyunçu, həm də məşqçi təcrübəmdən bilirəm ki, pley-offa yaxşı hazırlaşmaq üçün bu raunddan öncəki oyunlar da əhəmiyyətlidir. Buna görə də oyunçulardan bu görüşə maksimum ciddi yanaşmağı istəyirdik. Rəqibin əsas oyunqurucusu Freyzer oyunda olmasa da, "Abşeron Lions" yaxşı mübarizə apardı".

    Qeyd edək ki, "Sabah" - "Abşeron Lions" qarşılaşması birincilərin 105:72 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Son xəbərlər

    22:34

    Rəşad Eyyubov: "Millinin futbolçuları nəyə qadir olduqlarını meydanda nümayiş etdirdilər"

    Futbol
    22:31

    Sibiqa: 13 ölkə Rusiya ilə bağlı Xüsusi Tribunal üzrə sazişə qoşulmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    22:29

    Əraqçi: ABŞ-nin 15 bəndlik təklifinə cavab verməmişik - YENİLƏNİB

    Region
    22:13

    Azərbaycan Basketbol Liqasında pley-in mərhələsinin oyun cədvəli açıqlanıb

    Komanda
    22:12
    Foto

    Ankaradakı Cümhuriyyət Qülləsində Azərbaycan bayrağı proyeksiya olunub

    Region
    22:06

    Maksim Prevo: Belçika Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin tezliklə imzalanacağına ümid edir

    Xarici siyasət
    21:59

    Qebreyesus: Tehrana hücumlar zamanı ÜST-nin ofisinə zərər dəyib

    Digər ölkələr
    21:58

    Azərbaycanın U-21 millisi Bolqarıstanla səfər matçında xal qazanıb

    Futbol
    21:42
    Video

    Mariya Stadnik Azərbaycan millisinin təlim-məşq toplanışında 250 güləşçiyə "ustad dərsi" keçib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti