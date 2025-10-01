İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Komanda
    • 01 oktyabr, 2025
    • 14:49
    Qarabağ həndbol komandasında yeni məşqçi təyinatı olub

    "Qarabağ" həndbol komandasında yeni məşqçi təyinatı olub

    Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.

    Uzun illər müxtəlif klublarda çıxış etmiş Sabir Nəzərəliyev bundan sonra təcrübəsini gənclərlə bölüşəcək.

    Azərbaycan millisinin sabiq üzvü karyerasını məşqçi kimi davam etdirəcək.

    Nəzərəliyev yeni mövsümdən "Qarabağ"ın məşqçilər korpusunda yer alacaq.

    Xatırladaq ki, Sabir Nəzərəliyevin həndbolçu kimi sonuncu klubu "Bakı" olub.

    həndbol Qarabağ həndbol klubu təyinat məşqçi

