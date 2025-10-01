"Qarabağ" həndbol komandasında yeni məşqçi təyinatı olub
Komanda
- 01 oktyabr, 2025
- 14:49
"Qarabağ" həndbol komandasında yeni məşqçi təyinatı olub
Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.
Uzun illər müxtəlif klublarda çıxış etmiş Sabir Nəzərəliyev bundan sonra təcrübəsini gənclərlə bölüşəcək.
Azərbaycan millisinin sabiq üzvü karyerasını məşqçi kimi davam etdirəcək.
Nəzərəliyev yeni mövsümdən "Qarabağ"ın məşqçilər korpusunda yer alacaq.
Xatırladaq ki, Sabir Nəzərəliyevin həndbolçu kimi sonuncu klubu "Bakı" olub.
Son xəbərlər
15:37
Azərbaycan Mərkəzi Bankı İran rialının manata qarşı rəsmi məzənnəsinin açıqlanmasını dayandırıbMaliyyə
15:37
Rəy
"Taliban" ümidləri doğrultmur – beynəlxalq ictimaiyyət yeni Şimali Koreya istəmir - ŞƏRHAnalitika
15:35
Azərbaycanda yeni tikilən çoxmərtəbəli binaların istismar müddəti azı 100 il olacaqİnfrastruktur
15:33
"Bir" ekosisteminin sponsorluğu ilə "INMerge" İnnovasiya Sammiti uğurla başa çatıbMaliyyə
15:33
Vilayət Eyvazov Sumqayıtda vətəndaşları qəbul edibDaxili siyasət
15:33
İsrail Qəzza şəhərini tam mühasirəyə almağa yaxındırDigər ölkələr
15:31
Sabunçu rayonunun sabiq prokuroru Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyində vəzifəyə təyin edilibDaxili siyasət
15:27
Azərbaycan müştərilər üçün "bir pəncərə" prinsipi ilə işləyən rəqəmsal logistika sistemi yaradırİnfrastruktur
15:24