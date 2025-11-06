Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqanın I turundan təxirə salınan matç keçirilib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Komanda
    • 06 noyabr, 2025
    • 18:02
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında I turdan təxirə salınan matç keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, sözügedən oyunda "Gənclər" komandası "Murov Az Terminal" ilə üz-üzə gəlib.

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında baş tutan oyun "Murov Az Terminal"ın 3:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

