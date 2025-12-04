İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Komanda
    • 04 dekabr, 2025
    • 19:36
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında V turun daha 2 iki oyunu arxada qalıb

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında V turun növbəti matçları keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, "Milli Aviasiya Akademiyası" komandası "Murov Az Terminal"lı 3:0 hesabı ilə məğlub edib.

    Qarşılaşma Milli Aviasiya Akademiyasının idman zalında baş tutub.

    Digər görüşdə isə "Turan" UNEC kollektivinə heç bir şans tanımayıb rəqibini eyni hesabla - 3:0 üstələyib.

    Bu matç isə UNEC-in idman zalında keçirilib.

    Qeyd edək ki, turun ötən gün baş tutan "DH Volley" - "Gənclər" görüşündə birincilər 3:0 hesablı qələbə qazanıb. Qadınlar arasında Yüksək Liqanın V turuna sabah yekun vurulacaq

