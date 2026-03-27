    Komanda
    • 27 mart, 2026
    • 10:03
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında pley-off mərhələsi başlayır

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında pley-off mərhələsinə bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə 1/4 finalın iki qarşılaşması baş tutacaq.

    Saat 15:00-da "Murov Az Terminal" "Turan"la, saat 17:00-da "Azərreyl" "DH Volley"lə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Hər iki görüş Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzində baş tutacaq.

    Bu raundun digər ilk oyunları martın 28-də olacaq. Cavab matçları 2-3 apreldə keçiriləcək.

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqası Murov Az Terminal VK Turan VK Azərreyl VK DH Volley VK

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında pley-off mərhələsi başlayır

