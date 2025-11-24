Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV tura start verilib
Komanda
- 24 noyabr, 2025
- 19:17
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV tura start verilib.
"Report"un məlumatına görə, turun ilk oyun günündə "Milli Aviasiya Akademiyası" "Azərreyl"lə üz-üzə gəlib.
"Milli Aviasiya Akademiyası"nın idman zalında baş tutan qarşılaşma birincilərin 3:2 (25:17, 21:25, 21:25, 25:19, 16:14) hesablı qələbəsi ilə bitib.
Qeyd edək ki, tura noyabrın 26-da yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
19:27
Kislitsa: ABŞ və Ukrayna sülh planını yeniləyərək onu 19 bəndə salıblarDigər ölkələr
19:18
Foto
Kamran Əliyev Rumıniyanın Baş prokurorunu Azərbaycana səfərə dəvət edibXarici siyasət
19:17
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV tura start verilibKomanda
19:15
Azərbaycan XİN diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi münasibətilə Bruneyi təbrik edibXarici siyasət
19:07
Uşakov: ABŞ sülh planının bir çox müddəaları Rusiya üçün məqbuldurRegion
19:02
ABŞ və Çin liderləri arasında telefon danışığı olubDigər ölkələr
18:56
Uşakov: Ermənistan Bişkekdə KTMT sammitində iştirak etməyəcəkRegion
18:53
Yasamalda üç nəfərin öldüyü yanğınla bağlı klinikanın direktoru həbs olunub - RƏSMİHadisə
18:50