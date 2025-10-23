İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında daha bir görüş keçiriləcək

    Komanda
    23 oktyabr, 2025
    10:23
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında daha bir görüş keçiriləcək

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında daha bir matç keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, "Turan" komandası "Gənclər"lə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında, saat 17:00-da start götürəcək.

