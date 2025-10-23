Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında daha bir görüş keçiriləcək
- 23 oktyabr, 2025
- 10:23
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında daha bir matç keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, "Turan" komandası "Gənclər"lə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında, saat 17:00-da start götürəcək.
