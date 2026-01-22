NTD klubu heyətinə yeni basketbolçu qatıb
Komanda
- 22 yanvar, 2026
- 10:57
NTD klubu heyətinə yeni basketbolçu qatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Bakı təmsilçisi məlumat yayıb.
Avstraliyalı oyunqurucusu Cessi Gi mövsümün sonunadək komandada çıxış edəcək.
30 yaşlı basketbolçu son olaraq Avstraliyanın "Diamond Valley Eagles" klubunun şərəfini qoruyub.
Xatırladaq ki, Cessi Gi 2023/2024 mövsümündə "Xırdalan" klubunda çıxış edib.
