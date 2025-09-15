NTD ilk yerli basketbolçu transferini reallaşdırıb
Komanda
- 15 sentyabr, 2025
- 10:42
NTD ilk yerli basketbolçu transferini reallaşdırıb.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.
U-18 millisinin üzvü Derin Berközla mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, D.Berköz daha əvvəl Türkiyənin "Türk Telekom" klubunun U-19 komandasında çıxış edib. O, həmçinin Azərbaycan millisinə də dəvət olunub.
