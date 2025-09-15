İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü
    • 15 sentyabr, 2025
    • 10:42
    NTD ilk yerli basketbolçu transferini reallaşdırıb

    NTD ilk yerli basketbolçu transferini reallaşdırıb.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    U-18 millisinin üzvü Derin Berközla mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb. 

    Qeyd edək ki, D.Berköz daha əvvəl Türkiyənin "Türk Telekom" klubunun U-19 komandasında çıxış edib. O, həmçinin Azərbaycan millisinə də dəvət olunub.

    basketbol Azərbaycan Basketbol Liqası NTD klubu

