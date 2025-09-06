NTD iki basketbolçu ilə müqavilə müddətini uzadıb
Komanda
- 06 sentyabr, 2025
- 12:13
NTD basketbolçular Murad Babayev və Oğuzxan Quliyevlə müqavilə müddətini uzadıb.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Hər iki basketbolçu ilə daha bir mövsümlük anlaşma imzalanıb.
Qeyd edək ki, Azərbaycanın U-20 millisinin üzvü olan M.Babayev 2022-ci ildən NTD-nin formasını geyinir. U-18-in üzvü O.Quliyev isə bu ilin yanvarında komandaya dəvət olunub.
Son xəbərlər
13:03
Ukraynada xarici valyutaların məzənnələri və yanacağın qiyməti artıbDünya
13:01
"Lənkəran" basketbol klubu heyətini amerikalı oyunçu ilə gücləndiribKomanda
12:53
Baş nazir: Gürcüstan 4 oktyabr seçkilərinə beynəlxalq müşahidə missiyasını dəvət edibDigər ölkələr
12:50
Azərbaycanda ev təsərrüfatlarının internetdən istifadə etməmə səbəbləri açıqlanıbİKT
12:44
Foto
AQTA: Astaradakı kütləvi zəhərlənməyə ev şəraitində hazırlanan qidalar səbəb olubSağlamlıq
12:42
"Miras" İctimai Birliyinin sədri: Azərbaycanda qəbir daşları ilə bağlı monitorinqə ciddi ehtiyac varCəmiyyət
12:29
Foto
Bakıda ağır yol qəzasında ölənlərin sayı 3-ə çatıb, xəsarət alan iki nəfər evə buraxılıb - VİDEO - YENİLƏNİB-3Hadisə
12:28
Bazar günü yağış yağacaq, şimşək çaxacaqEkologiya
12:20