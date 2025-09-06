İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Komanda
    • 06 sentyabr, 2025
    • 12:13
    NTD iki basketbolçu ilə müqavilə müddətini uzadıb

    NTD basketbolçular Murad Babayev və Oğuzxan Quliyevlə müqavilə müddətini uzadıb.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Hər iki basketbolçu ilə daha bir mövsümlük anlaşma imzalanıb.

    Qeyd edək ki, Azərbaycanın U-20 millisinin üzvü olan M.Babayev 2022-ci ildən NTD-nin formasını geyinir. U-18-in üzvü O.Quliyev isə bu ilin yanvarında komandaya dəvət olunub. 

