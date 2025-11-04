İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    NTD amerikalı basketbolçunun müqaviləsinə xitam verib

    NTD basketbol klubu Ladarius Marşalla yolları ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Bakı təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    ABŞ-dən olan basketbolçu ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verilib.

    Qeyd edək ki, L.Marşal komandaya cari mövsümün əvvəlində qoşulmuşdu.

