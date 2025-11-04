NTD amerikalı basketbolçunun müqaviləsinə xitam verib
Komanda
- 04 noyabr, 2025
- 15:26
NTD basketbol klubu Ladarius Marşalla yolları ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Bakı təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
ABŞ-dən olan basketbolçu ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verilib.
Qeyd edək ki, L.Marşal komandaya cari mövsümün əvvəlində qoşulmuşdu.
