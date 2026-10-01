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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    NTD ABŞ-dən olan basketbolçu Cey-Kuan Yuinqi heyətinə qatıb

    Komanda
    • 01 oktyabr, 2026
    • 11:29
    NTD ABŞ-dən olan basketbolçu Cey-Kuan Yuinqi heyətinə qatıb

    NTD ABŞ-dən olan basketbolçu Cey-Kuan Yuinqi heyətinə qatıb.

    Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.

    25 yaşlı oyunçu ilə mövsümün sonuna qədər nəzərdə tutulan müqavilə imzalanıb.

    Mərkəz və ağır hücumçu mövqelərində çıxış edən Cey-Kuan Yuinq ötən mövsümü ABŞ-də "Saint Peter"s Peacocks" komandasında keçirib.

    Cey-Kuan Yuinq NTD BK
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