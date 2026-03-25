    Komanda
    • 25 mart, 2026
    • 12:08
    Nərgiz İsmayılova Çempionlar Liqasının 1/4 finalına təyinat alıb

    Azərbaycanlı mütəxəssis Nərgiz İsmayılova Avropa Voleybol Konfederasiyasından (CEV) təyinat alıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından bildirilib.

    N.İsmayılova kişilər arasında Çempionlar Liqasının 1/4 final mərhələsində İtaliyanın "Kuçine Lube" və Polşanın "Aluron" komandalarının qarşılaşmasında supervayzer kimi iştirak edəcək.

    Qeyd edək ki, bu gün İtaliyada baş tutacaq qarşılaşmanın hakimləri portuqaliyalı Rikardu Ferreyra və yunanıstanlı Vasileios Vasileiadis olacaq.

    Nərgiz İsmayılova Avropa Voleybol Konfederasiyası (CEV) Çempionlar Liqası Azərbaycan Voleybol Federasiyası

