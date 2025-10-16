İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    "Neftçi"nin basketbol komandasının baş məşqçisi: "Səhvlərin üzərində işləməliyik"

    Komanda
    • 16 oktyabr, 2025
    • 10:02
    Neftçinin basketbol komandasının baş məşqçisi: Səhvlərin üzərində işləməliyik
    Vitali Stepanovski

    FIBA Avropa Kubokunun əsas mərhələsinin ilk oyununda uduzan "Neftçi"nin basketbol komandası səhvlər üzərində işləməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "ağ-qaralar"ın baş məşqçisi Vitali Stepanovski klubun rəsmi saytına açıqlamasında deyib.

    Mütəxəssis Polşada "Trefl"ə məğlub olduqları (63:92) qarşılaşma haqqında fikirlərini bölüşüb:

    "Klubumuz üçün tarixi bir oyun idi. Çünki ilk dəfə idi ki, Avropa Kubokunda çıxış edirdik. Təəssüf ki, məğlub olduq. Oyunun əvvəli və sonu istədiyimiz kimi getmədi, bizim üçün o qədər də yaxşı alınmadı. Qarşılaşmanın əvvəlindən rəqibə 12 xallıq üstünlük verdik. Bundan sonra bütün oyun boyu xal fərqini azaltmağa çalışdıq. Deyə bilərəm ki, 30 dəqiqə yaxşı oynadıq. Amma qeyd etdiyim kimi, başlanğıc və son bizim üçün yaxşı keçmədi".

    Stepanovski irəli baxmalı olduqlarını vurğulayıb:

    "Təhlil etməliyik və səhvlər üzərində işləməliyik ki, növbəti oyunlarda onları təkrarlamayaq".

    FIBA Avropa Kuboku Neftçi Basketbol klubu Vitali Stepanovski

    Son xəbərlər

    10:15

    Bortnikov: FTX "Türk axını" qaz kəmərində təxribatların hazırlanması barədə məlumatlara malikdir

    Region
    10:11

    Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb

    Energetika
    10:10

    Azərbaycan və Somali diplomatik pasport sahibləri üçün vizasız rejim tətbiq edir

    Xarici siyasət
    10:03

    "Xilasedici" klubu xorvatiyalı voleybolçu transfer edib

    Komanda
    10:02

    "Neftçi"nin basketbol komandasının baş məşqçisi: "Səhvlərin üzərində işləməliyik"

    Komanda
    10:00

    Ermənistanda yeparxiya rəhbəri iki ay müddətinə həbs olunub - YENİLƏNİB

    Region
    10:00

    Maliyyə Nazirliyi: Əhalinin orta ömrünün artması pensiya sistemi qarşısında mühüm çağırışlar yaradır

    Maliyyə
    09:55

    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 12 % artıb

    İKT
    09:54

    Azərbaycanda dövlət şirkətlərinin borclarının 88 %-ə yaxını xarici valyutadadır

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti