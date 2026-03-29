"Naxçıvan" voleybol komandası U-14 Azərbaycan çempionatının qalibi olub
- 29 mart, 2026
- 16:04
Oğlan voleybolçulardan ibarət "Naxçıvan" komandası U-14 Azərbaycan çempionatının qalibi olub.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, 14 yaşadək (U-14) voleybolçular arasında keçirilən Azərbaycan çempionatının final mərhələsində "Naxçıvan" komandası "Oğuz RVK" ilə qarşılaşıb.
Görüşdə 2:0 hesabı ilə qələbə qazanan Naxçıvan təmsilçisi çempionatın qalibi adını qazanıb.
"Naxçıvan" voleybol komandası U-14 Azərbaycan çempionatının qalibi olubKomanda
