"Murov Az Terminal" braziliyalı Mateus Araujonu transfer edib
Komanda
- 15 oktyabr, 2026
- 11:45
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"Murov Az Terminal" voleybol klubu braziliyalı Mateus Araujonu transfer edib.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.
Voleybolçu ilə yeni mövsümü əhatə edəcək müqavilə imzalanıb.
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