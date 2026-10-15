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    "Murov Az Terminal" braziliyalı Mateus Araujonu transfer edib

    Komanda
    • 15 oktyabr, 2026
    • 11:45
    Murov Az Terminal braziliyalı Mateus Araujonu transfer edib

    "Murov Az Terminal" voleybol klubu braziliyalı Mateus Araujonu transfer edib.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Voleybolçu ilə yeni mövsümü əhatə edəcək müqavilə imzalanıb.

    Mateus Araujo Murov Az Terminal VK
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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