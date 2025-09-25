İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Komanda
    • 25 sentyabr, 2025
    • 15:27
    MOK rəsmisi: Azərbaycanda basketbolun inkişafı göz qabağındadır
    Çingiz Hüseynzadə

    Azərbaycanda basketbolun inkişafı göz qabağındadır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə Azərbaycan Basketbol Liqasının ilin yekunlarına həsr edilmiş tədbirində deyib.

    O, Azərbaycan Basketbol Federasiyasının fəaliyyəti haqda danışıb:

    "Azərbaycanda basketbolun inkişafı göz qabağındadır. Buna nümunə olaraq Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3X3 yığmasının Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarındakı uğurlu çıxışını göstərmək olar. Bundan başqa, klublarımız da artıq Avropa Kuboklarında sözlərini deyirlər. Dünən "Abşeron Lions"un Avropa Kubokunun I təsnifat mərhələsinin ilk oyununda Bakıda Kipr təmsilçisi "Anortosis"ə qalib gəlməsi hər kəsi sevindirdi".

