MOK rəsmisi: "Azərbaycanda basketbolun inkişafı göz qabağındadır"
Komanda
- 25 sentyabr, 2025
- 15:27
Azərbaycanda basketbolun inkişafı göz qabağındadır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə Azərbaycan Basketbol Liqasının ilin yekunlarına həsr edilmiş tədbirində deyib.
O, Azərbaycan Basketbol Federasiyasının fəaliyyəti haqda danışıb:
"Azərbaycanda basketbolun inkişafı göz qabağındadır. Buna nümunə olaraq Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3X3 yığmasının Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarındakı uğurlu çıxışını göstərmək olar. Bundan başqa, klublarımız da artıq Avropa Kuboklarında sözlərini deyirlər. Dünən "Abşeron Lions"un Avropa Kubokunun I təsnifat mərhələsinin ilk oyununda Bakıda Kipr təmsilçisi "Anortosis"ə qalib gəlməsi hər kəsi sevindirdi".
Son xəbərlər
15:44
Kamran Əliyev Özbəkistana səfərə gedibXarici siyasət
15:42
Tbilisidə "Holiday Inn" otelində atışma olub, bir nəfər saxlanılıbRegion
15:41
ABŞ rəsmisi: İranla danışıqlara hazırıqRegion
15:29
Nikolya Sarkozi beş il müddətinə azadlıqdan məhrum edilibDigər ölkələr
15:27
MOK rəsmisi: "Azərbaycanda basketbolun inkişafı göz qabağındadır"Komanda
15:26
Azərbaycanda uşaqlar üçün məhsul təhlükəsizliyinə dair texniki reqlament ictimai müzakirəyə çıxarılacaqİnfrastruktur
15:25
"Sərhədçi" heyətini qanalı basketbolçu ilə gücləndiribKomanda
15:25
Rusiyadan Ermənistana qaz tədarükü vaxtından əvvəl bərpa edilibEnergetika
15:24