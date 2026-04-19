"Milli Aviasiya Akademiyası"nın baş məşqçisi Emin Əbilov: "Gəncə" ilə matça uğurlu start verə bilmədik"

    Milli Aviasiya Akademiyasının baş məşqçisi Emin Əbilov: Gəncə ilə matça uğurlu start verə bilmədik

    "Milli Aviasiya Akademiyası" qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında "Gəncə" ilə bürünc medal matçına uğurlu start verə bilməyib.

    Bunu "Report"a açıqlamasında komandanın baş məşqçisi Emin Əbilov deyib.

    Mütəxəssis rəqibin daha əzmkar mübarizə apardığını bildirib:

    "Oyuna uğurlu start verə bilmədik. Birinci setdə toparlanmağa çalışsaq da, yenə məğlub olduq. İkinci setdə dörd xal öndə olsaq da, üstünlüyü qoruya bilmədik. "Gəncə" komandası blokda, müdafiədə çox yaxşı çıxış etdi, güclü zərbələrlə qələbə qazandı. Rəqibi təbrik edirəm, çox əzmkar mübarizə nümayiş etdirdilər".

    E. Əbilov rəqib kollektivin bu görüşə daha yaxşı kökləndiyini vurğulayıb:

    "Müntəzəm çempionatda onlarla keçirdiyimiz hər iki oyunda - həm Bakıda, həm də Gəncədə biz qalib gəlmişdik. Lakin onlar bu gün oyuna daha ciddi fokuslanmışdılar. Yaxşı oynayıb qələbə qazandılar. Çempionat yekunlaşdı, növbəti mövsümdə görüşərik".

    Qeyd edək ki, "Milli Aviasiya Akademiyası" bürünc medal uğrunda görüşdə "Gəncə"yə 0:3 hesabı ilə məğlub olub.

    Makron: Hörmüz boğazında açılan atəşin hədəfi Fransa olmayıb

    ABŞ Livan və İsrail arasında atəşkəsin uzadılması üzərində işləyir

    İraq 10 ildən sonra Suriya ilə sərhəd keçid məntəqəsini açıb

    Azər Kərimli: Jülyen Odul Fransada 9 milyon müsəlmanın yaşadığını unudub

    Deputat: Fransada müsəlmanlara qarşı kin, ayrı-seçkilik uzun illərdir davam edir

    Elçin Əmirbəyov "Euro" jurnalına müsahibə verib

    XTQ-nin Aprel şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad olunub

    İmişlinin 2 kəndində bəzi əkin sahələri su altında qalıb

    Pezeşkian: ABŞ İranın təslim olmasını istəyir

