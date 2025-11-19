Lebron Ceyms yeni rekorda imza atıb
Komanda
- 19 noyabr, 2025
- 10:38
Milli Basketbol Assosasiyası (NBA) təmsilçisi "Los Anceles Leykers"in hücumçusu, üçqat Olimpiya çempionu Lebron Ceyms yeni rekorda imza atıb.
"Report" xəbər verir ki, 40 yaşlı basketbolçu karyerasının 23-cü mövsümündə meydana çıxıb.
O, bunu "Yuta" ilə ev matçında reallaşdırıb. Lebron bu göstərici ilə 2020-ci ildə karyerasını bitirən Vins Karteri geridə qoyub.
Basketbolçu əzələsindəki sinir qıcıqlanması səbəbindən müntəzəm çempionatın başlanğıcını buraxmışdı.
Qeyd edək ki, L.Ceyms dördqat NBA çempionudur. NBA-da topladığı xal sayına görə rekordçu olan idmançı ABŞ yığmasının heytində üç dəfə (2008, 2012, 2024) olimpiya çempionu adını qazanıb.
Son xəbərlər
10:44
Foto
"Orta Dəhliz"in yüksək keyfiyyətli inkişafı üzrə Birgə Təşəbbüs" sənədi imzalanıbİnfrastruktur
10:42
Foto
SOCAR-da "Ümumdünya Keyfiyyət Həftəsi 2025" ilə bağlı tədbir keçirilibEnergetika
10:38
İRİA: Digital.finance platformasına 100-dən çox maliyyə institutu inteqrasiya edilibİKT
10:38
Lebron Ceyms yeni rekorda imza atıbKomanda
10:35
Deputat: Azərbaycanda qadınların kiçik və orta sahibkarlıqda payı aşağıdırSosial müdafiə
10:35
Səfir: Türk dünyası sahibkarlarının geniş əməkdaşlığı qurulubXarici siyasət
10:32
Foto
Kürdəmirdə avtomobil qoyun sürüsünə çırpılıb, 10 baş xırdabuynuzlu heyvan tələf olubHadisə
10:32
DÇ-2026: Emin Mahmudov seçmə mərhələdə bir göstəriciyə görə liderlər sırasındadırFutbol
10:31