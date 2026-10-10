İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    "LANDAU Lions" Azərbaycan Basketbol Liqasının II turunda NTD-ni məğlub edib

    Komanda
    • 10 oktyabr, 2026
    • 16:46
    LANDAU Lions Azərbaycan Basketbol Liqasının II turunda NTD-ni məğlub edib

    "LANDAU Lions" Azərbaycan Basketbol Liqasının II turunda NTD-ni məğlub edib.

    "Report"un məlumatına görə, qarşılaşma Bakı İdman Sarayında baş tutub.

    Görüş "LANDAU Lions"un 102:68 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Sözügedən məkanda bu gün daha bir matç baş tutacaq. Saat 18:00-da "Neftçi" "Ordu"nu sınağa çəkəcək.

    Qeyd edək ki, ötən gün turun ilk qarşılaşmasında "Sumqayıt" evdə "Naxçıvan"a məğlub olub - 76:87.

    Landau Lions BK NTD BK Azərbaycan Basketbol Liqası Bakı İdman Sarayı
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    18:54

    Dünya çempionatı: Uşanqi Kokauri gümüş medal qazanıb - YENİLƏNİB-4

    Fərdi
    18:53

    "Kür"ün baş məşqçisi Fuad Yanqildin: "Komandanı avrokubok oyununa hazırlamaqda çətinlik çəkirdik"

    Komanda
    18:51

    "Bavariya" Bundesliqa tarixində ən sürətli qolu buraxıb

    Futbol
    18:40

    Məcnun Məmmədov Çində səfərdədir

    Xarici siyasət
    18:30
    Foto

    EHF Avropa Kuboku: "Kür" ilk oyunda APOEL-i böyük hesabla məğlub edib

    Komanda
    18:25
    Foto

    Türk dünyası ölkələri ortaq təkrarsığorta hovuzu yarada bilər

    Maliyyə
    18:22

    Pensilvaniyada atışma baş verib, doqquz nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    18:02

    Kürşad Zorlu: Türk dünyası gənclərinin əməkdaşlığı genişləndiriləcək

    Region
    17:51

    Kallas: Aİ oktyabrın 12-də Rusiyaya qarşı indiyədək ən böyük sanksiyalar paketini təsdiqləyəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti