"LANDAU Lions" Azərbaycan Basketbol Liqasının II turunda NTD-ni məğlub edib
Komanda
- 10 oktyabr, 2026
- 16:46
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"LANDAU Lions" Azərbaycan Basketbol Liqasının II turunda NTD-ni məğlub edib.
"Report"un məlumatına görə, qarşılaşma Bakı İdman Sarayında baş tutub.
Görüş "LANDAU Lions"un 102:68 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Sözügedən məkanda bu gün daha bir matç baş tutacaq. Saat 18:00-da "Neftçi" "Ordu"nu sınağa çəkəcək.
Qeyd edək ki, ötən gün turun ilk qarşılaşmasında "Sumqayıt" evdə "Naxçıvan"a məğlub olub - 76:87.
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