    Komanda
    • 17 noyabr, 2025
    • 22:57
    İslamiada: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi ikinci oyununu da qələbə ilə başa vurub

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda təşkil olunan VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında ikinci qələbəsini qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, yığmamız A qrupunda keçirdiyi ikinci görüşündə Türkiyə seçməsinə qalib gəlib - 19:11.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan qrupdakı ilk matçında Səudiyyə Ərəbistanını 21:8 hesabı ilə məğlub etmişdi.

    basketbol 3x3 basketbol millisi Səudiyyə Ərəbistanı Azərbaycan

