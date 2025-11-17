İslamiada: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi ikinci oyununu da qələbə ilə başa vurub
Komanda
- 17 noyabr, 2025
- 22:57
Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda təşkil olunan VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında ikinci qələbəsini qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, yığmamız A qrupunda keçirdiyi ikinci görüşündə Türkiyə seçməsinə qalib gəlib - 19:11.
Qeyd edək ki, Azərbaycan qrupdakı ilk matçında Səudiyyə Ərəbistanını 21:8 hesabı ilə məğlub etmişdi.
