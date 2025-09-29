III MDB Oyunları: Voleybol oyunları start götürüb
Komanda
- 29 sentyabr, 2025
- 17:14
Azərbaycanda təşkil olunan II MDB Oyunlarında voleybol yarışlarına start verilib.
"Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, 15 yaşadək voleybolçu qızlar arasında keçirilən ilk matçda Belarus yığması Qırğızıstana qalib gəlib - 3:0.
Günün növbəti görüşündə Azərbaycan millisi Tacikistanla üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma saat 18:30-da başlayacaq.
