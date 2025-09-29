İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    III MDB Oyunları: Voleybol oyunları start götürüb

    Komanda
    • 29 sentyabr, 2025
    • 17:14
    III MDB Oyunları: Voleybol oyunları start götürüb

    Azərbaycanda təşkil olunan II MDB Oyunlarında voleybol yarışlarına start verilib.

    "Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, 15 yaşadək voleybolçu qızlar arasında keçirilən ilk matçda Belarus yığması Qırğızıstana qalib gəlib - 3:0.

    Günün növbəti görüşündə Azərbaycan millisi Tacikistanla üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma saat 18:30-da başlayacaq.

    Voleybol III MDB Oyunları

    Son xəbərlər

    17:44

    "INMerge" İnnovasiya Sammitinin ilk günü başa çatıb

    İKT
    17:44

    Paytaxtın 22 nömrəli marşrutunun avtobusları yenilənir

    İnfrastruktur
    17:38

    Azərbaycan 7 ayda Türkiyəyə qaz nəqlini 2 %-ə yaxın artırıb

    Energetika
    17:36

    Azərbaycanın daha bir samboçusu III MDB Oyunlarında medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    17:34

    Azərbaycanın U-17 millisi Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaq

    Futbol
    17:34

    Prezident İlham Əliyev Si Cinpini təbrik edib

    Xarici siyasət
    17:31

    MDB Hökumət Başçılarının növbəti iclası Aşqabadda keçiriləcək

    Region
    17:30

    İspaniya Superkubokunun keçiriləcəyi ölkə açıqlanıb

    Futbol
    17:29

    Alen Berse: Bakı və İrəvan arasında sülh sazişi regionda inkişaf imkanları açacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti