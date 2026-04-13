    Hüseyn Məmmədov: "Çempionlar Liqası bizim üçün böyük təcrübə oldu"

    • 13 aprel, 2026
    • 15:22
    Hüseyn Məmmədov: Çempionlar Liqası bizim üçün böyük təcrübə oldu

    Çempionlar Liqasında çıxış etmək "Sabah" basketbol klubunun U-18 komandası üçün böyük təcrübə olub.

    Bu barədə "Report"a komandanın basketbolçusu Hüseyn Məmmədov açıqlama verib.

    O, Bosniya və Herseqovinada keçirilmiş turnirlə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Bizim üçün böyük təcrübə oldu. Bu, hələ başlanğıcdır. İnanıram ki, davamı gələcək. Bizə azarkeşlik edən hər kəsə təşəkkür edirəm. Dəstəyiniz bizim üçün çox vacib idi. Ölkə basketbolunu beynəlxalq arenada ən yaxşı şəkildə təmsil etmək üçün əlimizdən gələni etməyə çalışdıq. Komanda olaraq bu cür mötəbər turnirə ilk dəfə qatılsaq da, hər oyunda döyüşdük. Həm Azərbaycan Basketbol Federasiyası, həm də "Sabah" Basketbol Klubuna bu səviyyədə beynəlxalq turnirdə iştirak üçün şərait yaratdığına görə təşəkkür edirəm".

    Xatırladaq ki, qrupdakı ilk oyunda Bosniya və Herseqovina təmsilçisi "İqokea"ya (58:88) məğlub olan sabah Almaniyanın "Porşe BBA Lyudviqsburq" kollektivinə qalib gəlib (72:61). U-18 5-8-ci yerlər uğrunda görüşdə Serbiyanın "Borats" klubuna uduzsa da (60:67), 7-8-ci yerlər uğrunda matçda Türkiyənin "Tofaş" komandasını üstələyib - 86:60.

    Hüseyn Məmmədov Sabah BK Çempionlar Liqası İqokea BK Porşe BBA Lyudviqsburq BK Borats BK Tofaş BK

