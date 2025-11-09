Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatında I turun növbəti oyunları keçirilib
Komanda
- 09 noyabr, 2025
- 17:02
Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatında I turun növbəti oyunları keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, kişilər arasında "Dinamo" "Təhsil" kollektivini 33:30 hesabı ilə məğlub edib.
Qadınlar yarışında isə "İdman Akademiyası" "Bakı"dan üstün olub - 44:30.
Qeyd edək ki, hər iki görüş "AHF Arena" idman kompleksində təşkil olunub.
