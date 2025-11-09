İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatında I turun növbəti oyunları keçirilib

    Komanda
    • 09 noyabr, 2025
    • 17:02
    Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatında I turun növbəti oyunları keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, kişilər arasında "Dinamo" "Təhsil" kollektivini 33:30 hesabı ilə məğlub edib.

    Qadınlar yarışında isə "İdman Akademiyası" "Bakı"dan üstün olub - 44:30.

    Qeyd edək ki, hər iki görüş "AHF Arena" idman kompleksində təşkil olunub.

