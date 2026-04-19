    "Gəncə"nin baş məşqçisi Rafael Petri: "Azərbaycanı beynəlxalq arenada təmsil etməkdən xoşbəxt olardıq"

    Komanda
    • 19 aprel, 2026
    • 14:55
    Gəncənin baş məşqçisi Rafael Petri: Azərbaycanı beynəlxalq arenada təmsil etməkdən xoşbəxt olardıq

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının bürünc medalçısı "Gəncə" klubu Avropa arenalarında çıxış etmək istəyir.

    Bunu "Report"a açıqlamasında komandanın baş məşqçisi Rafael Petri deyib.

    Mütəxəssis üçüncü yer uğrunda üz-üzə gəldikləri "Milli Aviasiya Akademiyası" ilə oyun haqqında fikirlərini bölüşüb:

    "Bizi çox çətin oyunun gözlədiyini bilirdik. Bu qarşılaşmanın əhəmiyyətini dərk edərək meydana çıxmışdıq. Hazırda bu medalı qazandığımız üçün çox şadıq və bunu qeyd edirik".

    R.Petri klubun gələcək planları və Avrokuboklarda iştirak ehtimalı barədə də danışıb:

    "İndi yalnız qələbəni bayram etmək istəyirik. Arzulayırıq ki, növbəti mövsümdə hansısa səviyyədə Avropa kuboklarında mübarizə aparaq. Gəncəni və Azərbaycanı beynəlxalq arenada təmsil etməkdən çox xoşbəxt olarıq. Lakin bu məsələlərə gələn həftədən sonra baxacağıq. Hazırda isə sadəcə bu uğura sevinirik".

    Qeyd edək ki, "Gəncə" bürünc medal uğrunda yarışda "Milli Aviasiya Akademiyası"nı 3:0 hesabı ilə məğlub edib.

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqası Gəncə VK Rafael Petri

    Son xəbərlər

    20:58

    Makron: Hörmüz boğazında açılan atəşin hədəfi Fransa olmayıb

    Digər ölkələr
    20:51

    ABŞ Livan və İsrail arasında atəşkəsin uzadılması üzərində işləyir

    Digər ölkələr
    20:48

    İraq 10 ildən sonra Suriya ilə sərhəd keçid məntəqəsini açıb

    Digər ölkələr
    20:40

    Azər Kərimli: Jülyen Odul Fransada 9 milyon müsəlmanın yaşadığını unudub

    Xarici siyasət
    20:25

    Deputat: Fransada müsəlmanlara qarşı kin, ayrı-seçkilik uzun illərdir davam edir

    Xarici siyasət
    20:20

    Elçin Əmirbəyov "Euro" jurnalına müsahibə verib

    Xarici siyasət
    20:15
    Foto

    XTQ-nin Aprel şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad olunub

    Hərbi
    20:12
    Foto
    Video

    İmişlinin 2 kəndində bəzi əkin sahələri su altında qalıb

    İnfrastruktur
    20:06

    Pezeşkian: ABŞ İranın təslim olmasını istəyir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti