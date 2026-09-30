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    "Gəncə" basketbol klubu Avropa Kuboku oyunlarını doğma meydanda keçirəcək

    Komanda
    • 30 sentyabr, 2026
    • 17:11
    Gəncə basketbol klubu Avropa Kuboku oyunlarını doğma meydanda keçirəcək

    Azərbaycan basketbol tarixində ilk dəfə FIBA Avropa Kubokunda regionu təmsil edən "Gəncə" qitəmiqyaslı turnirdə ev oyunlarını doğma şəhərdə keçirəcək.

    Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, qərb təmsilçisi turnirin qrup mərhələsində 5 ev oyununda rəqiblərini Gəncə İdman Sarayında qəbul edəcək.

    Ən müasir standartlara cavab verən idman qurğusunda təşkil olunacaq qarşılaşmalar Gəncə basketbolunun beynəlxalq arenada təmsilçiliyi baxımından əlamətdar hadisə olacaq.

    Qeyd edək ki, FIBA Avropa Kubokunun C qrupunda yer alan "Gəncə" "Universitatya Krayova" (Rumıniya), "Sportinq" (Portuqaliya), "Rilski Sportist" (Bolqarıstan), "Kolossos" (Yunanıstan) və "Esenler Erokspor"la (Türkiyə) üz-üzə gələcək.

    Gəncə BK FIBA Avropa Kuboku Gəncə İdman Sarayı
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