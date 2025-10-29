FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" növbəti matçına çıxacaq
Komanda
- 29 oktyabr, 2025
- 10:36
"Sabah" basketbol klubu FIBA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində bu gün növbəti matçına çıxacaq.
"Report" xəbər verir ki, Rimas Kurtinaytisin baş məşqçisi olduğu kollektiv səfərdə Fransa təmsilçisi "Elan Şalon"la üz-üzə gələcək.
B qrupunun matçı Şalon-sur-Son şəhərindəki Le Kolizeydə, Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, Bakı klubu ilk iki görüşdə Çexiya təmsilçisi "Nimburk"a (65:93) və Almaniyanın "Alba" (76:85) komandalarına məğlub olub.
Son xəbərlər
11:20
Serbiya parlamentinin vitse-spikeri: Azərbaycan Konstitusiyası güclü dövlətin təməli olduXarici siyasət
11:16
Samirə Musayeva: "Azərbaycan Aİ-yə ixrac edəcəyi məhsullara görə "karbon vergisi" ödəyəcək"Maliyyə
11:15
Nino Tsilosani: Müstəqilliyin təmin edilməsi Azərbaycan və Gürcüstanın ən mühüm məqsədidirXarici siyasət
11:15
Azərbaycan klubu ötən ay müqaviləsinin müddətini uzatdığı oyunçu ilə yollarını ayırıbKomanda
11:13
"Melissa" qasırğası nəticəsində Yamayka, Haiti və Dominikanda ölənlər varDigər ölkələr
11:12
Foto
Salzburg Azərbaycan Evində "44 günün nəğməsi" adlı konsert proqramı keçirilibDiaspor
11:11
Fayzali İdizoda: Düşənbə və Bakı arasında münasibətlər strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlibXarici siyasət
10:59
Tramp: Kim Çen In ilə görüşün vaxtını razılaşdıra bilmədikDigər ölkələr
10:55