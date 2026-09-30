FIBA Avropa Kuboku: "Neftçi" Estoniyada cavab oyununa çıxır
Komanda
- 30 sentyabr, 2026
- 09:08
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"Neftçi" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunda növbəti oyununu bu gün keçirəcək.
"Report"un məlumatına görə, "ağ-qaralar" təsnifat mərhələsində Estoniyanın "Parnu" kollektivi ilə cavab görüşünə çıxacaq.
Səfərdəki qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək.
"Neftçi" Bakıda baş tutan ilk görüşdə rəqibini 80:67 hesabı ilə üstələyib.
Cütün qalibi FIBA Avropa Kubokunun əsas mərhələsinin H qrupunda "Oradya" (Rumıniya), "Fribur Olimpik" (İsveçrə), VEF (Latviya), "Mikonos" (Yunanıstan) və "Lokomotiv" (Plovdiv, Bolqarıstan) komandaları ilə oynayacaq.
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