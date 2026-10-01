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    70 nəfər vəkilliyə namizəd icbari təlim mərhələsinə buraxılıb

    Daxili siyasət
    • 01 oktyabr, 2026
    • 12:58
    70 nəfər vəkilliyə namizəd icbari təlim mərhələsinə buraxılıb

    Vəkillərin İxtisas Komissiyası tərəfindən peşə yararlılığı təsdiq edilən 70 nəfər vəkilliyə namizəd icbari təlim mərhələsinə buraxılıb.

    Bu barədə "Report"a Vəkillər Kollegiyasından məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Kollegiyanın üzvlüyünə qəbul üzrə ixtisas imtahanının yazılı test mərhələsini uğurla keçən namizədlərin peşə yararlılığının qiymətləndirilməsi məqsədilə 3 iyun – 30 sentyabr tarixlərində imtahanın şifahi müsahibə mərhələləri keçirilib.

    Müsahibələr tam şəffaf və obyektiv qaydada, videomüşahidə şəraitində təşkil olunub. Şifahi mərhələdə ümumilikdə 88 vəkilliyə namizəd iştirak edib.

    Qeyd edək ki, vəkilliyə namizədlərin icbari təlimi oktyabrın 5-i saat 09:00-da Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyasında başlanacaq.

    Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası (AVK) Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyi
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