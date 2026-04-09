    Faiq Qarayev: "Milli komandalarda yerli məşqçilərə üstünlük verilməsinin tərəfdarıyam"

    • 09 aprel, 2026
    • 17:25
    Faiq Qarayev: Milli komandalarda yerli məşqçilərə üstünlük verilməsinin tərəfdarıyam
    Azərbaycanın yeniyetmə və gənc qız voleybolçulardan ibarət millilərinin "sükanı arxasına" yerli baş məşqçinin gətirilməsi planlaşdırılır.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Azərbaycan Voleybol Federasiyasının vitse-prezidenti, qadınlardan ibarət milli komandanın baş məşqçisi Faiq Qarayev deyib.

    "Yerli məşqçilərə üstünlük verilməsinin tərəfdarıyam. Artıq namizədlər də var. Bu gün həm kişilərdə, həm də qadınlarda azərbaycanlı məşqçilər yetişir. Xaricdən yüksək səviyyəli mütəxəssis gələcəksə, gəlsin, xeyri var. Amma o, voleybolu dərindən bilməli, bacarıqlı olmalı və gənclərə yer verməlidir. Böyük ehtimalla yerli mütəxəssislərə üstünlük verəcəyik".

