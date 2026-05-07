Dünya Seriyası: "Neftçi"nin 3x3 basketbol komandası 1/4 finala yüksəlib

    Dünya Seriyası: Neftçinin 3x3 basketbol komandası 1/4 finala yüksəlib

    "Neftçi"nin qadınlardan ibarət 3x3 basketbol komandası Filippinin paytaxtı Manilada keçirilən Dünya Seriyasının mərhələsində 1/4 finala yüksəlib.

    "Report"un məlumatına görə, "ağ-qaralar" B qrupunda keçirdiyi hər iki matçda qələbə qazanıb.

    Ratomir Deliçin baş məşqçisi olduğu kollektiv Polşanı 22:14, Çini isə 19:17 hesabı ilə üstələyib.

    Azərbaycan təmsilçisi 1/4 final oyununda sabah, Bakı vaxtı ilə saat 12:15 də Monqolustan yığması ilə qarşılaşacaq.

    Xatırladaq ki, turnirə mayın 8-də yekun vurulacaq.

