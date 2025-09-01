Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında çimərlik voleybolu yarışının qalibləri müəyyənləşib
Komanda
- 01 sentyabr, 2025
- 17:08
Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında keçirilən çimərlik voleybolu yarışının qalibləri müəyyənləşib.
Bu barədə "Report"a Gənclər və İdman Nazirliyinin (GİN) mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
GİN və Azərbaycan Voleybol Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan yarışda həm kişi, həm də qadınlardan ibarət komandalar mübarizə aparıblar.
Kişilər arasında Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) birinci yeri tutub. SOCAR ikinci, Azərbaycan Dəmir Yolları isə üçüncü yerdə qərarlaşıb.
Qadınların mübarizəsində də FHN ən güclü olub. SOCAR ikinci, TƏBİB isə üçüncü yeri tutub.
