    Çelenc Kuboku: "Xilasedici" bu gün cavab matçına çıxacaq

    Komanda
    • 20 noyabr, 2025
    • 09:14
    Çelenc Kuboku: Xilasedici bu gün cavab matçına çıxacaq

    Azərbaycanın kişi voleybolçulardan ibarət "Xilasedici" komandası bu gün Çelenc Kubokunda 1/32 final mərhələsinin cavab görüşünə çıxacaq.

    "Report" xəbər verir ki, Bakı təmsilçisi evdə Rumıniyanın "Styaua" klubu ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma saat 18:00-da FHN-in idman zalında start götürəcək.

    Qeyd edək ki, komandalar arasında baş tutan ilk görüşdə "Xilasedici" rəqibinə 0:3 hesabı ilə uduzub.

