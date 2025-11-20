Çelenc Kuboku: "Xilasedici" bu gün cavab matçına çıxacaq
Komanda
- 20 noyabr, 2025
- 09:14
Azərbaycanın kişi voleybolçulardan ibarət "Xilasedici" komandası bu gün Çelenc Kubokunda 1/32 final mərhələsinin cavab görüşünə çıxacaq.
"Report" xəbər verir ki, Bakı təmsilçisi evdə Rumıniyanın "Styaua" klubu ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma saat 18:00-da FHN-in idman zalında start götürəcək.
Qeyd edək ki, komandalar arasında baş tutan ilk görüşdə "Xilasedici" rəqibinə 0:3 hesabı ilə uduzub.
