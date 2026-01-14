İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    • 14 yanvar, 2026
    • 21:30
    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda bütün 1/4 finalçılar müəyyənləşib

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinə yekun vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, raundun son iki qarşılaşmalarından biri Şəkidə, digəri Bakıda baş tutub.

    "Şəki" "Sərhədçi"ni 92:75, "Sumqayıt" isə NTD-ni 116:94 hesabı ilə üstələyərək növbəti mərhələyə yüksəlib.

    1/4 final mərhələsində bu komandalar üz-üzə gələcəklər:

    "Abşeron Lions" – "Şəki"

    "Neftçi" – "Gəncə"

    "Quba" – "Sabah"

    "Ordu" – "Sumqayıt"

    Qeyd edək ki, bu mərhələnin oyunları 18-22 fevral tarixləri aralığında gerçəkləşəcək.

