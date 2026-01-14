Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda bütün 1/4 finalçılar müəyyənləşib
Komanda
- 14 yanvar, 2026
- 21:30
Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinə yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, raundun son iki qarşılaşmalarından biri Şəkidə, digəri Bakıda baş tutub.
"Şəki" "Sərhədçi"ni 92:75, "Sumqayıt" isə NTD-ni 116:94 hesabı ilə üstələyərək növbəti mərhələyə yüksəlib.
1/4 final mərhələsində bu komandalar üz-üzə gələcəklər:
"Abşeron Lions" – "Şəki"
"Neftçi" – "Gəncə"
"Quba" – "Sabah"
"Ordu" – "Sumqayıt"
Qeyd edək ki, bu mərhələnin oyunları 18-22 fevral tarixləri aralığında gerçəkləşəcək.
