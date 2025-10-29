İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Komanda
    • 29 oktyabr, 2025
    • 22:24
    Azərreyl komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb

    Kişi voleybolçulardan ibarət "Azərreyl" komandası Çempionlar Liqasında növbəti matçına çıxıb.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi təsnifat mərhələsinin I turunda Serbiyada "Radniçki"nin qonağı olub.

    Təmsilçimiz ilk matçda olduğu kimi, cavab qarşılaşmasında da rəqibinə 0:3 hesabı ilə uduzub.

    Mərhələni keçə bilməyən "Azərreyl" CEV Kubokunun 1/32 final mərhələsində çıxış edəcək.

    "azərreyl" Voleybol Voleybol üzrə çempionlar liqası CEV Kuboku

