    Komanda
    • 20 noyabr, 2025
    • 00:22
    Azərreyl CEV Kubokunun 1/32 final mərhələsində Niderland klubuna uduzub

    Azərbaycanın kişi voleybolçulardan ibarət "Azərreyl" klubu CEV Kubokunda bu gün 1/32 final mərhələsinin cavab oyununa çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, Niderlandda "Orion Stars"ın qonağı olan təmsilçimiz 0:3 hesabı ilə uduzub.

    Qeyd edək ki, Bakıda keçirilən ilk görüşdə Niderland təmsilçisi 3:1 hesabı ilə qalib gəlmişdi.

    "Azərreyl" klubu CEV Kuboku cavab oyunu

