"Azərreyl" CEV Kubokunun 1/32 final mərhələsində Niderland klubuna uduzub
Komanda
- 20 noyabr, 2025
- 00:22
Azərbaycanın kişi voleybolçulardan ibarət "Azərreyl" klubu CEV Kubokunda bu gün 1/32 final mərhələsinin cavab oyununa çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, Niderlandda "Orion Stars"ın qonağı olan təmsilçimiz 0:3 hesabı ilə uduzub.
Qeyd edək ki, Bakıda keçirilən ilk görüşdə Niderland təmsilçisi 3:1 hesabı ilə qalib gəlmişdi.
