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    Azərbaycanın voleybolçu qızlardan ibarət U-20 millisi İzmirdə hazırlıq keçəcək

    Komanda
    • 06 oktyabr, 2026
    • 10:51
    Azərbaycanın voleybolçu qızlardan ibarət U-20 millisi İzmirdə hazırlıq keçəcək

    Azərbaycanın voleybolçu qızlardan ibarət U-20 millisi Türkiyədə təlim-məşq toplanışı keçəcək.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından məlumat verilib.

    Avropa çempionatının I təsnifat mərhələsində (EEVZA – Şərqi Avropa Voleybol Zonal Assosiasiyası çempionatı) iştirak edəcək milli hazırlıq məqsədilə bu gün İzmirə yola düşüb. Oktyabrın 11-dək davam edəcək təlim-məşq toplanışı çərçivəsində yığma yerli klublarla bir neçə yoxlama oyunu da keçirəcək.

    Yeniyetmə və gənc qızlardan ibarət milli komandaların baş məşqçisi Gökhan Edman hazırlıq prosesinə 14 voleybolçu dəvət edib.

    Gökhan Edman Azərbaycanın U-20 voleybol millisi Təlim-məşq toplanışı Azərbaycan Voleybol Federasiyası (AVF)
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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