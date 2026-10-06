Azərbaycanın voleybolçu qızlardan ibarət U-20 millisi İzmirdə hazırlıq keçəcək
Komanda
- 06 oktyabr, 2026
- 10:51
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Azərbaycanın voleybolçu qızlardan ibarət U-20 millisi Türkiyədə təlim-məşq toplanışı keçəcək.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından məlumat verilib.
Avropa çempionatının I təsnifat mərhələsində (EEVZA – Şərqi Avropa Voleybol Zonal Assosiasiyası çempionatı) iştirak edəcək milli hazırlıq məqsədilə bu gün İzmirə yola düşüb. Oktyabrın 11-dək davam edəcək təlim-məşq toplanışı çərçivəsində yığma yerli klublarla bir neçə yoxlama oyunu da keçirəcək.
Yeniyetmə və gənc qızlardan ibarət milli komandaların baş məşqçisi Gökhan Edman hazırlıq prosesinə 14 voleybolçu dəvət edib.
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