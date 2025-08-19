Haqqımızda

Azərbaycanın U-16 basketbol millisi Avropa çempionatında mübarizə aparacaq

Azərbaycanın U-16 basketbol millisi Avropa çempionatında mübarizə aparacaq Azərbaycanın qızlardan ibarət U-16 basketbol millisi avqustun 20-29-u aralığında Türkiyənin İstanbul şəhərində təşkil olunacaq Avropa çempionatının B divizionunda mübarizə aparacaq.
Komanda
19 avqust 2025 15:10
Azərbaycanın U-16 basketbol millisi Avropa çempionatında mübarizə aparacaq

Azərbaycanın qızlardan ibarət U-16 basketbol millisi avqustun 20-29-u aralığında Türkiyənin İstanbul şəhərində təşkil olunacaq Avropa çempionatının B divizionunda mübarizə aparacaq.

Federasiyadan "Report"a verilən məlumata görə, komanda B qrupunda yer alacaq.

U-16-nın iştirakı ilə baş tutacaq qarşılaşmaların təqvimi belədir:

20 avqust

14:00. Azərbaycan – İsveç

22 avqust

21:30. Azərbaycan – Niderland

24 avqust

19:00. Azərbaycan – Slovakiya

25 avqust

21:30. Azərbaycan – Lüksemburq

Qeyd edək ki, Azərbaycanın U-16 millisi Avropa çempionatının B divizionunda ilk dəfə iştirak edəcək.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi