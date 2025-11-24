İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli həndbol hakimləri Avropa Liqasının oyununa təyinat alıblar

    Komanda
    • 24 noyabr, 2025
    • 16:07
    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli həndbol hakimləri Emil və Ernest Ağakişi qardaşları təyinat alıblar.

    "Report" xəbər verir ki, təcrübəli referilər Avropa Liqasının qrup mərhələsində Xorvatiyanın "MRK Sesvete" və Şimali Makedoniyanın "Vardar" komandalarının görüşünü idarə edəcəklər.

    Qeyd edək ki, noyabrın 25-də Zaqreb şəhərində təşkil ediləcək qarşılaşmanın EHF nümayəndəsi kosovolu Eşrəf Beqiri olacaq.

