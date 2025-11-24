Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli həndbol hakimləri Avropa Liqasının oyununa təyinat alıblar
- 24 noyabr, 2025
- 16:07
Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli həndbol hakimləri Emil və Ernest Ağakişi qardaşları təyinat alıblar.
"Report" xəbər verir ki, təcrübəli referilər Avropa Liqasının qrup mərhələsində Xorvatiyanın "MRK Sesvete" və Şimali Makedoniyanın "Vardar" komandalarının görüşünü idarə edəcəklər.
Qeyd edək ki, noyabrın 25-də Zaqreb şəhərində təşkil ediləcək qarşılaşmanın EHF nümayəndəsi kosovolu Eşrəf Beqiri olacaq.
