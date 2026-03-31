Azərbaycanın basketbol millisinin AVRO-2029-un ilkin seçmə mərhələsindəki rəqibləri bəlli olub
Komanda
- 31 mart, 2026
- 16:25
Qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin 2029-cu ildə keçiriləcək Avropa çempionatının ilkin seçmə mərhələsindəki rəqibləri bəlli olub.
"Report"un məlumatına görə, yığma A qrupunda yer alıb.
Komanda İsveçrə, İslandiya və İrlandiya ilə üz-üzə gələcək.
Xatırladaq ki, AVRO-2029-un ilkin seçmə mərhələsinin qarşılaşmaları noyabrın 8-18-i aralığında və 2027-ci il, fevralın 7-17-də baş tutacaq.
Son xəbərlər
