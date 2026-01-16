Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar baş tutacaq
Komanda
- 16 yanvar, 2026
- 09:32
Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında bu gün növbəti oyunlar baş tutacaq.
"Report"un məlumatına görə, kişilərin yarışında VIII turdan təxirə salınmış matç keçiriləcək.
"Azerreyl" "Xilasedici" ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında, saat 17:00-da start götürəcək.
Qadınların mübarizəsində isə IX turun iki görüşü təşkil olunacaq. "Murov Az Terminal" "Turan"la, "Milli Aviasiya Akademiyası" "DH Volley"lə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.
Hər iki oyun saat 17:00-da başlayacaq. İlk qarşılaşma "Murov Az Terminal"ın, ikinci matç isə "Milli Aviasiya Akademiyası"ının idman zalında gerçəkləşəcək.
