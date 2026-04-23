Azərbaycan voleybol yığmalarının Avropa Liqasında oyun cədvəli müəyyənləşib
- 23 aprel, 2026
- 15:18
Azərbaycanın voleybol üzrə milli komandalarının Avropa Liqasındakı oyun təqvimi açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, həm qadın, həm də kişilərdən ibarət yığmalar iyunda müxtəlif ölkələrdə keçiriləcək mərhələlərdə qüvvələrini sınayacaqlar.
Komandalar turnirə səfər oyunları ilə start verəcəklər.
Qadınlar
5–7 iyun 2026 (Azərbaycan)
05.06.2026 – 18:00 | İsveç – Azərbaycan
06.06.2026 – 18:00 | Estoniya – İsveç
07.06.2026 – 18:00 | Azərbaycan – Estoniya
12–14 iyun 2026 (İspaniya)
12.06.2026 – 19:30 | Şimali Makedoniya – İspaniya
13.06.2026 – 18:30 | Azərbaycan – Şimali Makedoniya
14.06.2026 – 18:00 | İspaniya – Azərbaycan
19–21 iyun 2026 (Şimali Makedoniya)
19.06.2026 – 18:00 | Azərbaycan – İsrail
20.06.2026 – 18:00 | İsveçrə – Azərbaycan
21.06.2026 – 18:00 | İsrail – İsveçrə
Kişilər
5–7 iyun 2026 (İsveç)
05.06.2026 – 18:00 | Yunanıstan – İsveç
06.06.2026 – 16:00 | Azərbaycan – Yunanıstan
07.06.2026 – 16:00 | İsveç – Azərbaycan
12–14 iyun 2026 (Rumıniya)
12.06.2026 – 19:00 | Azərbaycan – Rumıniya
13.06.2026 – 19:00 | İspaniya – Azərbaycan
14.06.2026 – 19:00 | Rumıniya – İspaniya
19–21 iyun 2026 (Azərbaycan)
19.06.2026 – 18:00 | Macarıstan – Azərbaycan
20.06.2026 – 18:00 | Portuqaliya – Macarıstan
21.06.2026 – 18:00 | Azərbaycan – Portuqaliya