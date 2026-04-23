    Azərbaycan voleybol yığmalarının Avropa Liqasında oyun cədvəli müəyyənləşib

    Azərbaycanın voleybol üzrə milli komandalarının Avropa Liqasındakı oyun təqvimi açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, həm qadın, həm də kişilərdən ibarət yığmalar iyunda müxtəlif ölkələrdə keçiriləcək mərhələlərdə qüvvələrini sınayacaqlar.

    Komandalar turnirə səfər oyunları ilə start verəcəklər.

    Qadınlar

    5–7 iyun 2026 (Azərbaycan)

    05.06.2026 – 18:00 | İsveç – Azərbaycan

    06.06.2026 – 18:00 | Estoniya – İsveç

    07.06.2026 – 18:00 | Azərbaycan – Estoniya

    12–14 iyun 2026 (İspaniya)

    12.06.2026 – 19:30 | Şimali Makedoniya – İspaniya

    13.06.2026 – 18:30 | Azərbaycan – Şimali Makedoniya

    14.06.2026 – 18:00 | İspaniya – Azərbaycan

    19–21 iyun 2026 (Şimali Makedoniya)

    19.06.2026 – 18:00 | Azərbaycan – İsrail

    20.06.2026 – 18:00 | İsveçrə – Azərbaycan

    21.06.2026 – 18:00 | İsrail – İsveçrə

    Kişilər

    5–7 iyun 2026 (İsveç)

    05.06.2026 – 18:00 | Yunanıstan – İsveç

    06.06.2026 – 16:00 | Azərbaycan – Yunanıstan

    07.06.2026 – 16:00 | İsveç – Azərbaycan

    12–14 iyun 2026 (Rumıniya)

    12.06.2026 – 19:00 | Azərbaycan – Rumıniya

    13.06.2026 – 19:00 | İspaniya – Azərbaycan

    14.06.2026 – 19:00 | Rumıniya – İspaniya

    19–21 iyun 2026 (Azərbaycan)

    19.06.2026 – 18:00 | Macarıstan – Azərbaycan

    20.06.2026 – 18:00 | Portuqaliya – Macarıstan

    21.06.2026 – 18:00 | Azərbaycan – Portuqaliya

