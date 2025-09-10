İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının həkimi beynəlxalq yarışa təyinat alıb

    Komanda
    • 10 sentyabr, 2025
    • 13:53
    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının həkimi beynəlxalq yarışa təyinat alıb
    Vüsalə Kazımova

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının (AVF) həkimi, Beynəlxalq Voleybol Federasiyasının (FIVB) və Avropa Voleybol Konfederasiyasının (CEV) tibb komissiyalarının üzvü Vüsalə Kazımova beynəlxalq yarışa təyinat alıb.

    AVF-dən "Report"a verilən məlumata görə, o, çimərlik voleybolu üzrə 18 yaşadək qız və oğlanların Avropa çempionatında iştirak edəcək.

    V.Kazımova sentyabrın 10-14-ü aralığında İtaliyanın Korilyano Rossano şəhərində baş tutacaq yarışda CEV-in nümayəndəsi kimi tibb işinin təşkilinə nəzarət edəcək.

    Voleybol təyinat Avropa çempionatı

    Son xəbərlər

    14:54

    Nazirlər Kabineti vahid indekslər siyahısında dəyişiklik edib

    Biznes
    14:53
    Foto

    Zakir İbrahimov "Gələcəyin mədənçisi" layihəsinin tələbə adını qazanmış iştirakçıları ilə görüşüb

    Sənaye
    14:47

    Azərbaycanın xaricdəki mədəniyyət mərkəzləri barədə bəzi meyarlar müəyyənləşib

    Daxili siyasət
    14:46

    İsrailin müdafiə naziri: Əlimiz hər yerdə düşmənlərimizə çatacaq

    Digər ölkələr
    14:46

    Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 10 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    14:44
    Foto

    Azərbaycanla ABŞ Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının hazırlanması üçün İşçi Qrupunun yaradılmasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    14:43

    Ağdaş, Göyçay və Mingəçevirdə quraqlıq ciddi problemlər yaradır

    İnfrastruktur
    14:42

    ADSEA-nın səlahiyyətləri artırılıb

    İqtisadiyyat
    14:40

    Azərbaycan iqtisadiyyatı 1 % böyüyüb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti