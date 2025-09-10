Azərbaycan Voleybol Federasiyasının həkimi beynəlxalq yarışa təyinat alıb
- 10 sentyabr, 2025
- 13:53
Azərbaycan Voleybol Federasiyasının (AVF) həkimi, Beynəlxalq Voleybol Federasiyasının (FIVB) və Avropa Voleybol Konfederasiyasının (CEV) tibb komissiyalarının üzvü Vüsalə Kazımova beynəlxalq yarışa təyinat alıb.
AVF-dən "Report"a verilən məlumata görə, o, çimərlik voleybolu üzrə 18 yaşadək qız və oğlanların Avropa çempionatında iştirak edəcək.
V.Kazımova sentyabrın 10-14-ü aralığında İtaliyanın Korilyano Rossano şəhərində baş tutacaq yarışda CEV-in nümayəndəsi kimi tibb işinin təşkilinə nəzarət edəcək.
