İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Azərbaycan millisinin kapitanı: "Bakıda keçiriləcək Avropa çempionatında əlimizdən gələni edəcəyik"

    Komanda
    • 06 oktyabr, 2025
    • 11:05
    Azərbaycan millisinin kapitanı: Bakıda keçiriləcək Avropa çempionatında əlimizdən gələni edəcəyik
    Ayşən Abduləzimova

    Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin üzvləri 2026-cı ildə Bakıda keçiriləcək Avropa çempionatında uğurlu nəticə üçün əllərindən gələni edəcəklər.

    Bu barədə "Report"a yığmanın kapitanı Ayşən Abduləzimova açıqlama verib.

    Təcrübəli oyunçu turnirin İtaliyanın Bari şəhərində gerçəkləşən püşkatma mərasimi ilə bağlı danışıb:

    "Bu tədbirdə ölkəmizi təmsil etmək mənim üçün qürurvericidir. Tədbir çox gözəl təşkil olunmuşdu. Belə bir mərasimə qatılmaq həyəcanlı idi".

    O, Azərbaycan millisinin C qrupunda yer alacağını xatırladıb:

    "Bu qrupdakı matçlar ölkəmizdə təşkil ediləcək. Rəqiblərimiz Portuqaliya, Niderland, Belçika, Rumıniya və İspaniya milliləridir. Hər zaman dediyim kimi, Avropa çempionatında zəif komanda yoxdur. Final mərhələsi olduğuna görə, komandalar əsas və güclü heyətləri ilə qatılırlar. Oyunlarla bağlı konkret fikir bildirmək hələ tezdir. Milli komanda mövsümü başlayanda və hazırlıq prosesinə start veriləndə, daha dəqiq cavab verə bilərəm. Yalnız onu qeyd edə bilərəm ki, biz voleybolçular əlimizdən gələni edəcəyik ki, ölkəmizi layiqincə təmsil edib uğurlu nəticə qazanaq".

    Qeyd edək ki, Avropa çempionatının ev sahiblərindən biri olan ölkəmizdə C qrupunun oyunları keçiriləcək. Millimizin bu qrupdakı rəqibləri Portuqaliya, Niderland, Belçika, Rumıniya və İspaniya olacaq. Komandamız 1/8 finala vəsiqə qazanmaq üçün qrupda ilk 4 yerdən birini tutmalıdır.

    Avropa çempionatı 2026-cı ildə Azərbaycan, Türkiyə, Çexiya və İsveçin ev sahibliyi ilə avqustun 21-dən sentyabrın 6-dək keçiriləcək.

    Voleybol Avropa çempionatı Ayşən Abduləzimova

    Son xəbərlər

    11:37

    Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycana qrip əleyhinə vaksinlər gətirib

    Digər
    11:36
    Foto
    Video

    Sumqayıtda Qurd Dərəsində artilleriya mərmisi aşkarlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:33

    Estoniyanın XİN rəhbəri Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    11:32

    Politoloq: TDT sammitində regional təhlükəsizlik məsələləri diqqət mərkəzində olacaq

    Xarici siyasət
    11:28

    Qubada saxlanılan şəxslərdən 8 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    11:28

    "Neftçi"nin məşqçisi: "Avropa Kubokundakı oyunlarımız gərgin və maraqlı keçəcək"

    Komanda
    11:25
    Foto

    Allahşükür Paşazadə minatəmizləmə əməliyyatlarına dəstəyinə görə Stirlinq Fonduna təşəkkür edib

    Din
    11:22
    Foto

    "Nar"ın dəstəyi ilə inklüzivliyi təşviq edən "Bütün Vücudlar Danışır" layihəsinin hesabat tədbiri baş tutdu

    İKT
    11:22

    DSX-nin zabitinə hücum etməkdə təqsirləndirilən idmançılar azadlığa buraxılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti