    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Şimali Makedoniya ilə matça tam hazırıq"

    Komanda
    • 27 noyabr, 2025
    • 12:44
    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: Şimali Makedoniya ilə matça tam hazırıq

    Kişi basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2027-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bu gün qarşılaşacağı Şimali Makedoniya ilə matça tam hazırdır.

    Bunu "Report"a açıqlamasında komandanın baş məşqçisi Tahir Baxşıyev deyib:

    Mütəxəssis heyətdə itkilərin olmadığını vurğulayıb:

    "Noyabrın 17-dən Bakıda təlim-məşq toplanışına başladıq. Şimali Makedoniyaya dünən gəlmişik. Bir məşq keçmişik. Bu gün daha bir məşqimiz olacaq. Oyuna tam heyətlə hazırıq. İtkilərimiz yoxdur".

    Baş məşqçi Şimali Makedoniya yığması haqqında danışıb:

    "Rəqibin güclü olduğunu bilirik. Görüş çətin keçəcək. Ancaq əlimizdən gələni edəcəyik, vuruşacağıq. Uşaqların istəyi var. İnanıram ki, hər şey yaxşı olacaq".

    Qeyd edək ki, Şimali Makedoniya - Azərbaycan görüşü bu gün Skopyedə, Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da start götürəcək.

