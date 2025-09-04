İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan

    Azərbaycan millisinin airbadminton üzrə Bakıdakı Avropa çempionatındakı rəqibləri müəyyənləşib

    Komanda
    • 04 sentyabr, 2025
    • 19:18
    Azərbaycan millisinin airbadminton üzrə Bakıdakı Avropa çempionatındakı rəqibləri müəyyənləşib

    Azərbaycan millisinin sabah Bakıda startı veriləcək airbadminton üzrə Avropa çempionatındakı rəqibləri müəyyənləşib.

    Bu barədə "Report"a federasiyadan məlumat verilib.

    Millimiz Niderland və Xorvatiya yığmaları ilə birgə B qrupunda yer alıb.

    Komanda ilk oyununu sentyabrın 5-də Xorvatiya yığmasına qarşı keçirəcək. Oyun saat 16:00-da başlayacaq.

    A qrupunda Fransa, Bolqarıstan və Gürcüstan, C qrupunda isə Almaniya, Türkiyə və Yunanıstan seçmə kollektivləri yer alıb.

    Qarşılaşmalar Avropa Oyunları Parkında keçirilir.

    Airbadminton üzrə Avropa çempionatına sentyabrın 7-də yekun vurulacaq.

    airbadminton Azərbaycan millisi Avropa çempionatı

    Son xəbərlər

    19:48

    Zelenski Trampla Rusiyaya təzyiqləri artırmağı müzakirə edib

    Digər ölkələr
    19:44

    Azərbaycanın 3 cüdoçusu Avropa çempionatında fəxri kürsüyə qalxıb

    Fərdi
    19:39

    III MDB Oyunlarının Təşkilat Komitəsinin 3-cü iclası keçirilib

    Fərdi
    19:27

    Taleh Kazımov: "İstedadlar gələcək dəyişikliklərin hərəkətverici qüvvəsidir"

    İKT
    19:18

    Azərbaycan millisinin airbadminton üzrə Bakıdakı Avropa çempionatındakı rəqibləri müəyyənləşib

    Komanda
    19:10

    Makron Rusiyanın dialoqdan imtina edəcəyi halda sanksiyalarla bağlı xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    19:05

    İlon Mask Trampın IT şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşünə dəvət edilməyib

    Digər ölkələr
    18:55

    Makron: "Arzuedənlər koalisiyası"nın 26 ölkəsi Ukraynaya qoşun göndərməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    18:47

    Tramp Avropadan Rusiya neftinin alışını dayandırmağı tələb edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti