İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı

    Azərbaycan klubunun ABŞ-dən olan basketbolçusu: "Avropa Kubokundakı qələbə çox vacib idi"

    Komanda
    • 06 noyabr, 2025
    • 13:13
    Azərbaycan klubunun ABŞ-dən olan basketbolçusu: Avropa Kubokundakı qələbə çox vacib idi

    FIBA Avropa Kubokunun əsas mərhələsinin IV turundakı qalibiyyət "Abşeron Lions" basketbol klubu üçün çox vacib idi.

    Bu barədə "Report"a komandanın kapitanı Aubri Makalpayn açıqlama verib.

    ABŞ-dən olan oyunçu ötən gün Estoniyada yerli "Kalev" komandasını məğlub etdikləri (101:71) qarşılaşma haqqında fikirlərini bölüşüb:

    "Komandanın çıxışından çox razıyıq. Səfərdəki görüşdə istədiyimiz oyunu sərgiləyə bildik. Burada əsas məsələ bir-birimizə inanmaq idi. Çətinliklər zamanı komanda ruhunu qorumaq çox önəmlidir".

    A.Makalpayn əsas mərhələdəki ilk üç qarşılaşmada məğlub olduqlarını xatırladıb:

    "Bu səbəbdən bu qələbə həm klub, həm də komanda ruhu üçün çox vacib idi. Qələbələrin davamını gətirmək niyyətindəyik. Oyunumuzdan məmnunuq. Məşqçilər heyəti bizi düzgün mövqelərə yönətldi, oyun planı isə yaxşı strategiya idi. Biz, sadəcə, onların göstərişlərinə əməl etməliyik. Yalnız bu yolla uğura nail ola bilərik".

    Qeyd edək ki, "Abşeron Lions" FIBA Avropa Kubokunun əsas mərhələsinin I qrupunda 5 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb.

    Abşeron Lions klubu FIBA Avropa Kuboku Aubri Makalpayn "Kalev" klubu

    Son xəbərlər

    13:33

    Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 10 ayda 26 milyon manat ƏDV geri qaytarılıb

    Maliyyə
    13:31

    Pakistanın Aİ-dəki səfiri: Zəfər Gününü Azərbaycanla birlikdə qeyd edirik - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    13:30

    Azərbaycanda 10 ayda vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

    Maliyyə
    13:28

    Azərbaycan və İtaliya bank sektorunda risk əsaslı nəzarət strategiyası hazırlanmasını müzakirə edib

    Maliyyə
    13:26

    Türkiyə Bakıda Zəfər paradında şəxsi heyət və 6 ədəd F-16 ilə təmsil olunacaq

    Xarici siyasət
    13:26

    Orxan Nəzərli: "Əmək bazarına yeni daxil olan gənclərə vergi güzəştləri ola bilər"

    Biznes
    13:22

    Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri özünə daha bir müşavir təyin edib

    İnfrastruktur
    13:17

    Bu il Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin əsaslı xərcləri 61 %-dən çox artıb

    Energetika
    13:13

    Azərbaycan klubunun ABŞ-dən olan basketbolçusu: "Avropa Kubokundakı qələbə çox vacib idi"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti