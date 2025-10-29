Azərbaycan klubu ABŞ-dən olan basketbolçu transfer edib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Komanda
    • 29 oktyabr, 2025
    • 09:31
    NTD klubu ABŞ-dən olan basketbolçu Harrison Batleri transfer edib.

    Bu barədə "Report"a Bakı təmsilçisindən məlumat verilib.

    26 yaşlı oyunçu ilə mövsümün sonunadək müqavilə imzalanıb.

    H.Batler son olaraq Meksika liqasında çıxış edən "Freseros İrapuato" klubunun şərəfini qoruyub.

