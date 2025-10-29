Azərbaycan klubu ABŞ-dən olan basketbolçu transfer edib
Komanda
- 29 oktyabr, 2025
- 09:31
NTD klubu ABŞ-dən olan basketbolçu Harrison Batleri transfer edib.
Bu barədə "Report"a Bakı təmsilçisindən məlumat verilib.
26 yaşlı oyunçu ilə mövsümün sonunadək müqavilə imzalanıb.
H.Batler son olaraq Meksika liqasında çıxış edən "Freseros İrapuato" klubunun şərəfini qoruyub.
Son xəbərlər
09:46
Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatında mövsümə start verilibFutbol
09:42
Ağdərədə beton qarışdıran maşın dərəyə aşıb, sürücü ölübHadisə
09:37
Ramin Məmmədov Ordubadda vətəndaşları qəbul edəcəkDin
09:36
Foto
"Azera Toxumçuluq" müəssisəsində daimi iş yerlərinin sayı 20-yə çatdırılacaqASK
09:32
Türkiyədə altımərtəbəli bina uçubRegion
09:31
Azərbaycan klubu ABŞ-dən olan basketbolçu transfer edibKomanda
09:23
MİDA güzəştli mənzillərin növbəti satışını elan edib, qiymətləri açıqlayıbMaliyyə
09:23
"Araz-Naxçıvan" UEFA Çempionlar Liqasında ilk matçını keçirəcəkFutbol
09:20
Foto