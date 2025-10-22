Azərbaycan həndbol millisinin üzvü karyerasını "Qarabağ"da davam etdirəcək

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    • 22 oktyabr, 2025
    • 09:50
    Azərbaycan həndbol millisinin üzvü karyerasını Qarabağda davam etdirəcək

    Azərbaycan həndbol millisinin üzvü Nicat Əzizov karyerasını "Qarabağ"da davam etdirəcək.

    Bu barədə "Report"a Həndbol Federasiyasının mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    35 yaşlı oyunçu ötən mövsümü "Bakı" klubunda keçirib. Bu transfer təcrübəli oyunçunun "Qarabağ"a ikinci dönüşü kimi yadda qalacaq.

    Qeyd edək ki, N.Əzizov karyerası ərzində "Məhsul" klubunun da şərəfini qoruyub.

